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المبادرة الوطنية تدين إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

الجمعة 12 أكتوبر 2018 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن و اعتبرته إجراءا خطيرا لا يعبر في مضمونه عن انحياز الادارة الأمريكية لاسرائيل فقط، و إنما يجسد كذلك الانحياز للقوى الاسرائيلية الاشد تطرفا و عداءً للشعب الفلسطيني و تعديا سافرا على منظمة التحرير الفلسطينية و دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني .

وأكدت المبادرة، على أن هذا القرار الجائر الذي يتزامن مع ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف سياسي خطير سيشجع الاحتلال كي يمعن اكثر بسياساته العنصرية و العدوانية و يزيد من تنكره لحقوقنا الوطنية ، ولكنه لن يؤثر في عزيمة شعبنا و اصراره على مقاومة الاحتلال و نظام الابارتهايد العنصري.

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