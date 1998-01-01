المبادرة الوطنية تدين إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

غزة/سما/

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن و اعتبرته إجراءا خطيرا لا يعبر في مضمونه عن انحياز الادارة الأمريكية لاسرائيل فقط، و إنما يجسد كذلك الانحياز للقوى الاسرائيلية الاشد تطرفا و عداءً للشعب الفلسطيني و تعديا سافرا على منظمة التحرير الفلسطينية و دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني .

وأكدت المبادرة، على أن هذا القرار الجائر الذي يتزامن مع ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف سياسي خطير سيشجع الاحتلال كي يمعن اكثر بسياساته العنصرية و العدوانية و يزيد من تنكره لحقوقنا الوطنية ، ولكنه لن يؤثر في عزيمة شعبنا و اصراره على مقاومة الاحتلال و نظام الابارتهايد العنصري.