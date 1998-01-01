تركيا تطلق سراح القس برانسون

انقرة / وكالات /

- أطلق القضاء التركي، اليوم الجمعة، سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي اتهمه الإدعاء بالتجسس وارتكاب جرائم باسم تنظيمات إرهابية.

وقال مراسل وكالة الأناضول، إن محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، أمرت بسجن برانسون 3 أعوام وشهر و15 يوما بموجب المادة 220/7 من القانون التركي.

غير أنها أمرت بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وأكد المراسل أن هيئة المحكمة رفعت "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.وأواخر يوليو/تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

