مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وإسلامية لتحرير فلسطين

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس” اليوم الجمعة إلى وضع خطة عربية وإسلامية تجمع العقول لتحرير فلسطين، وقال :”إن حماس لديها خطة تكتيكية واستراتيجية لذلك”.

وأكد مشعل خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي “أمة رائدة للقدس عائدة” باسطنبول على ضرورة استعادة مشروعات كسر الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة دون خجل ومواجهة التطبيع، مشيراً إلى أن غزة تفوقت على نفسها رغم قوة الاحتلال الاسرائيلي، وأبدعت في مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح مشعل أن مشروعات التصفية تتعاظم وتتسارع وتجاوزت مرحلة النوايا، وعنوانها اليوم “صفقة القرن”، قائلاً: “إن لم يعلنوا عنها فقد بدأوا بتطبيقها وهذا إنذار بالخطر”.