جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وإسلامية لتحرير فلسطين

الجمعة 12 أكتوبر 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وإسلامية لتحرير فلسطين



وكالات

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس” اليوم الجمعة إلى وضع خطة عربية وإسلامية تجمع العقول لتحرير فلسطين، وقال :”إن حماس لديها خطة تكتيكية واستراتيجية لذلك”.

وأكد مشعل خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي “أمة رائدة للقدس عائدة” باسطنبول على ضرورة استعادة مشروعات كسر الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة دون خجل ومواجهة التطبيع، مشيراً إلى أن غزة تفوقت على نفسها رغم قوة الاحتلال الاسرائيلي، وأبدعت في مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح مشعل أن مشروعات التصفية تتعاظم وتتسارع وتجاوزت مرحلة النوايا، وعنوانها اليوم “صفقة القرن”، قائلاً: “إن لم يعلنوا عنها فقد بدأوا بتطبيقها وهذا إنذار بالخطر”.

أخبار ذات صلة

احمد جبريل - ارشيف

أحمد جبريل: سندخل الأردن لتحرير فلسطين سواء وافق الملك أو رفض

دحلان يدعو الرئيس عباس لحوار وطني فلسطيني شامل برعاية عربية

مشعل

مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب

الخضري - ارشيف

الخضري يدعو لإنقاذ أطفال فلسطين من الأوضاع الإنسانية الصعبة

القرضاوي - ارشيف

القرضاوي يثير عاصفة من الجدل مجددا بدعوته إلى الجهاد لتحرير القدس

محمود الفروخ - ارشيف

وكالة "سما" تقرر تعيين د.محمود الفروخ رئيسا لتحرير الاخبار في الضفة والقدس

الأكثر قراءة اليوم

تركيا أطلعت أميركا على تسجيل يوثق قتل خاشقجي.. وهذا ما يحتويه

صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

شاهد..القبض على 3 فتيات بتهمة الرقص بالطريق وخدش الحياء العام في بيت لحم

صحيفة: حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم تورط الرئيس عباس في صفقة القرن

الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز حوارة بنابلس

هكذا شبهت "هآرتس" الهدوء الحالي بما سبق انفجار 1973

خطة جديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور: ستة شهداء واصابة 192 آخرين في مجزرة اسرائيلية مروعة شرق قطاع غزة

وقود -ارشيفية

ليبرمان يقرر وقف إدخال الوقود القطري الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة

استشهاد الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة في سجون الاحتلال

هنية - ارشيف

هنية: نسعى مع عدة اطراف لتفاهمات يمكن ان تصل لهدوء مقابل كسر الحصار

محمد العتيبي القنصل العام السعودي في اسطنبول

صحيفة تركية: العتيبي في حالة فزع واغتيال خاشقجي بدأ بحضوره ومن ثم قتله وتقطيعه