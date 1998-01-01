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حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدين إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

الجمعة 12 أكتوبر 2018 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن و اعتبرته إجراءا خطيرا لا يعبر في مضمونه عن انحياز الادارة  الأمريكية لاسرائيل  فقط، و إنما يجسد كذلك الانحياز  للقوى الاسرائيلية الاشد تطرفا  و عداءً للشعب الفلسطيني و تعديا  سافرا على منظمة التحرير الفلسطينية و دورها كممثل شرعي وحيد  للشعب الفلسطيني  .


و تؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن هذا القرار الجائر  الذي يتزامن مع ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف سياسي خطير سيشجع الاحتلال كي يمعن اكثر بسياساته العنصرية و العدوانية و يزيد من  تنكره لحقوقنا الوطنية ، ولكنه لن يؤثر في عزيمة شعبنا و اصراره على مقاومة الاحتلال و نظام الابارتهايد العنصري.

#حركة المبادرة #منظمة التحرير

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