5 أشياء...تجعل زوجتك تحبك أكثر

وكالات / سما /

يقدم خبراء العلاقات الزوجية نصائح للرجال في التعامل مع زوجاتهم، لتسهيل هذا اللغز الكبير، ففي حين يلاقي العديد من الرجال صعوبة في التعامل مع الأنثى وفهمها، ينصحك الخبراء وفقاً لموقع “فاميلي شير” ببعض النصائح التي ستجعل الأمور تسير بطريقة أفضل بينك وبين زوجتك، وربما تجعلها تحبك أكثر وأكثر:

1- أجعل كل يوم هو اليوم الأول:

مثل أن تسحب لها الكرسي في العشاء، وتفتح لها باب السيارة، وتقديم السترة لها، فالنساء يحببن هذه الأشياء التي قد تبدو لك غير مهمة، فعليك أن تعاملها كما كنت تعاملها في لقائكما الأول.

2- شجع طموحها:

قد لا تكون تحب اليوجا أو أي من اهتمامات زوجتك، ولكن من الضروري أن تظهر دعمك لها وعشقك لما تفعله وتشجع طموحها حتى إذا كان ذلك لا يعني لك الكثير.

3- قل لها: “أنت رائعة”

يمكنك جعل زوجتك تحبك أكثر في ثواني عبر تلك الجملة من المقاطع الصغيرة، فالمجاملة القلبية تجعلك تتمتع بعلاقة أكثر حباً.

4- تحمل الأبوة:

تريد زوجتك أن تكون أكبر أولوياتك بالطبع، ولكن كذلك تريد أن تحمل عنها بعض احتياجات الأطفال، لتأخذ قسط استراحة من بعض الروتين اليومي، النساء يحبون الرجال الذين يأخذون الأبوة على محمل الجد.

5- إظهار التقدير:

رعاية الأسرة هي جهد مشترك، ولكن عليك أن تقوم بشكرها على كل فعل تقوم به، وإن كان ذلك واجبها فهذا يشعرها بالامتنان لك، خاصة إذا كان ذلك في حضور الجميع، أو أصدقائها أو أصدقائك ومعارفكم.