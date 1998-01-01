رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة

وكالات / سما /

هاجمت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواطنتها نادية الجندي بعد تعمدها تجاهلها وعدم مصافحتها خلال مقابلتهما على السجادة الحمراء بمهرجان "الجونة" السينمائي.



وقالت رانيا في مقابلة على قناة "دبي" ببرنامج "انسايدر بالعربي"، إنها طوال 12 عامًا من مدة زواجها من المنتج السابق محمد مختار الذي تزوج أيضًا نادية الجندي قبلها، لم يكن بينهما أي احتكاك وبالتالي فإن سلوكها تجاهها غير مفهوم لذا هي تتركها تفعل ما يحلو لها.





وأضافت أن أي شخصية ناجحة مثلها من الطبيعي أن تجد بعض الكارهين لها وليس من الطبيعي أن تهتم بهم، مشيرة إلى أنها تكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة ولم تشاهد لها إلا فيلم "الباطنية" خلال الصغر ثم بعدها فيلم "الرغبة" الذي شاهدته من أجل مخرجه علي بدرخان.



ومن جانب آخر، نفت رانيا يوسف وجود أي محاولات للصلح بينها وبين طليقها الأخير طارق عزب، مشددة على أن الحياة الزوجية بينهما انتهت وكل طرف منهما بدأ طريقًا جديدًا وحده.



وأوضحت أن السبب وراء قلة تفاعلها على صفحتها بموقع "إنستغرام" هو عدم حبها للهواتف المحمولة التي لا تحب استخدامها إلا قليلًا، كما أنها ليس لديها طاقة أن تقوم بتصوير نفسها بكل مناسبة.

