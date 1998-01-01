مزحة من أحمد بدير تغضب المغربيات .. ماذا فعل؟

وكالات / سما /

شُن هجوم ضد الممثل المصري أحمد بدير بعد إساءته للمغربيات واتهامهنّ بالسحر والشعوذة عن طريق المزاح.

القصة بدأت حين تواجد بدير في المغرب قبل يومين لحضور الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والبحر الأحمر، واستلام تكريمه.

وبعد صعوده المسرح، كان بدير يتحدث إلى الجمهور ويحكي موقفاً حدث معه، ثم جاءت له فتاة من منظمي الحفل لتعطيه كوبا من الماء ليشرب.

بدير مازح الشابة، وعندما أخذ كوب الماء ابتعد عنها قليلا وسألها قائلا: «حطيتي لي إيه في المايه، إنتو معروفين في المغرب… دا معنى كده إني أنا هبقى أجري وراكي».

ضحك بعض من الحضور، لكنّ ما قاله بدير أثار غضب مغربيين ومغربيات كثر على الشبكات الاجتماعية.

واعتبروا أنه يتهم الفتيات المغربيات بالسحر، مبدين استيائهم أن يحدث هذا على بلدهم بعد تكريمه.

الضجة الكبيرة التي تسبب بها بدير، دفعته للاعتذار في نهاية المطاف.

إدارة المهرجان سارعت إلى إيضاح ما قصده، ونقلت عن بدير قوله إنه كان يمازح المضيفة لا أكثر لأنها كانت جميلة، ومن خلال مزحته أحب توضيح جمال فتيات المغرب الشقيق.