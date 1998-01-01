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الفدائي جاهز لنهائي الكأس الذهبية

الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي جاهز لنهائي الكأس الذهبية



رام الله / سما /

تسدل الستارة اليوم الجمعة عن بطولة الكأس الذهبية في بنغلادش بنسختها الرابعة والتي تشارك فيها فلسطين لاول مرة حيث تقام المباراة النهائية للبطولة في ملعب دكا بالعاصمة البنغالية بين المنتخبين الفلسطيني والطاجكستاني اللذان كان قد التقيا في الدور الاول وفاز الفلسطيني بالنتيجة 2/ صفر .

وقد جاء التأهل الفلسطيني الى المباراة النهائية بعد فوزه على طاجكستان في الدور الاول وعلى نيبال ايضا حيث احتل صدارة المجموعة ، ثم صعد الفلسطيني للدور قبل النهائي ليفوز على اصحاب الارض " بنغلادش "ويفوز بهدفين نظيفين في مباراة جرت بحضور جماهيري كبير على ملعب كوكس بازار المدينة الواقعة على خليج البنغال .

ومن المقرر ان تنطلق المباراة النهائية الساعة 14:30 بتوقيت القدس وستنقل على الهواء مباشرة عبر فضائية فلسطين الرياضية .

#الكأس الذهبية #الفدائي

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