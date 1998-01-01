فلسطين شاركت في اجتماعات الاتحاد العربي للغوص

رام الله / سما /

عاد من القاهرة الاربعاء رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية نائب رئيس الاتحاد العربي للغوص فواز زلوم، عقب مشاركته في اجتماعات الاتحاد العربي للغوص والانقاذ المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي السبت والاحد الماضيين، وذلك برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ، وبحضور ممثلي عدد من الدول أعضاء المجلس وهم : ايمن جبر - الأمين العام، فواز زلوم - نائب الرئيس، محمود الطراونه - نائب الرئيس، عبد العزيز الأزرق - عضو ، طلال السرحان - عضو وريناتي الطراونه – عضو.

وأكد زلوم ان مجلس ادارة الاتحاد ناقش موضوعات عديدة واتخذ قرارات هامة من شأنها رفع شأن رياضتي الغوص والانقاذ على مستوى الوطن العربي، فيما قدمت فلسطين ورقة عمل هامة تعنى بتطوير رياضة الغوص والأنقاذ في فلسطين، وتم الاتفاق على ان ينتدب الاتحاد عدة أشخاص للمشاركة في دورات متقدمة تعقد في مصر وبعض الدول العربية.

ومن جهة ثانية نقل زلوم تحيات رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب والامين العام للجنة اللواء عبد المجيد حجة لمجلس ادارة الاتحاد، ووجه لهم الدعوة لعقد الاجتماع القادم في فلسطين على هامش بطولة عربية.