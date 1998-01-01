جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الاتحاد الفلسطيني يصادق على عقوبات الأسبوع الخامس

الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يصادق على عقوبات الأسبوع الخامس



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والثالثة من دوري الثانية للفرعين.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

1- مباراة الشجاعية وشباب رفح:

- نقل مباراة لنادي الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام غزة الرياضي يوم الاثنين الموافق 22-10 على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

2- مباراة خدمات الشاطئ وخدمات رفح:

- نقل مباراة لنادي الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام شباب رفح يوم الاثنين الموافق 22-10 على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

- نقل مباراة لنادي خدمات رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق أمام بيت حانون الأهلي في الأسبوع السادس يوم الاثنين الموافق 15-10 على ملعب اليرموك بغزة.

- حرمان مدرب حراس مرمى نادي خدمات رفح محمود نصار من مرافقة الفريقين مباراتين رسميتين من تاريخه.

- حرمان مدرب عام نادي خدمات رفح سعيد الكرد من مرافقة الفريق مباراة رسمية واحدة.

3- مباراة الزيتون والقادسية:

- نقل مباراة لنادي الزيتون من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام العطاء يوم الأحد الموافق 21-10 على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

- حرمان المدير الفني للزيتون محمد السويركي من مرافقة الفريق 4 مباريات رسمية متتالية، علما أن العقوبة تنتقل معه إداريا وماليا في حال تعاقده مع أي ناد آخر.

- إيقاف لاعب الزيتون محمد كشكو مباراتين رسميتين متتاليتين من تاريخه.

4- مباراة نماء وخدمات جباليا:

- إيقاف لاعب خدمات جباليا زكريا غنيم 8 مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

5- مباراة أهلي النصيرات والعودة:

- إيقاف عضو مجلس إدارة نادي العودة وسام أبو طير 3 مباريات رسمية.

- توجيه لفت نظر لنادي أهلي النصيرات لتأخره 10 دقائق عن المباراة, بحسب المادة 16 من اللائحة الداخلية.

#مباريات #عقوبات

أخبار ذات صلة

اتحاد الكرة يصادق على عقوبات لـ3 أندية في دوري غزة

860x484

الرجوب يصادق على تنظيم فعاليات الأسبوع الأولمبي

عقوبات الأسبوع الرابع للمتازة والأولى

الكشف عن عقوبات الأسبوع الأول من الممتازة والأولى

احتجاجات بعد صلاة الجمعة ..حكومات الاتحاد الاوروبي توافق على عقوبات ضد مسؤولين سوريين

احتجاجات بعد صلاة الجمعة ..حكومات الاتحاد الاوروبي توافق على عقوبات ضد مسؤولين سوريين

الاتحاد الاوروبي يوشك على الاعلان القدس هي ايضا عاصمة فلسطين../ الاتحاد الاوروبي سيدعو الى تقسيم الق

الاتحاد الاوروبي يوشك على الاعلان القدس هي ايضا عاصمة فلسطين../ الاتحاد الاوروبي سيدعو الى تقسيم القدس؛ يلمح بانه سيعترف بالاستقلال الفلسطيني من طرف واحد../هآرتس

الأكثر قراءة اليوم

بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

تركيا أطلعت أميركا على تسجيل يوثق قتل خاشقجي.. وهذا ما يحتويه

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي

الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز حوارة بنابلس

السيسي: المعركة لم تنته منذ حرب 1973 لكن العدو غير واضح

الأخبار الرئيسية

الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة

استشهاد الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة في سجون الاحتلال

هنية - ارشيف

هنية: نسعى مع عدة اطراف لتفاهمات يمكن ان تصل لهدوء مقابل كسر الحصار

غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"

محمد العتيبي القنصل العام السعودي في اسطنبول

صحيفة تركية: العتيبي في حالة فزع واغتيال خاشقجي بدأ بحضوره ومن ثم قتله وتقطيعه

حماس و مصر

صحيفة: حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم تورط الرئيس عباس في صفقة القرن