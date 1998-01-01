الاتحاد الفلسطيني يصادق على عقوبات الأسبوع الخامس

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والثالثة من دوري الثانية للفرعين.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

1- مباراة الشجاعية وشباب رفح:

- نقل مباراة لنادي الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام غزة الرياضي يوم الاثنين الموافق 22-10 على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

2- مباراة خدمات الشاطئ وخدمات رفح:

- نقل مباراة لنادي الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام شباب رفح يوم الاثنين الموافق 22-10 على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

- نقل مباراة لنادي خدمات رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق أمام بيت حانون الأهلي في الأسبوع السادس يوم الاثنين الموافق 15-10 على ملعب اليرموك بغزة.

- حرمان مدرب حراس مرمى نادي خدمات رفح محمود نصار من مرافقة الفريقين مباراتين رسميتين من تاريخه.

- حرمان مدرب عام نادي خدمات رفح سعيد الكرد من مرافقة الفريق مباراة رسمية واحدة.

3- مباراة الزيتون والقادسية:

- نقل مباراة لنادي الزيتون من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث ستقام مباراة الفريق في الأسبوع السابع أمام العطاء يوم الأحد الموافق 21-10 على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

- حرمان المدير الفني للزيتون محمد السويركي من مرافقة الفريق 4 مباريات رسمية متتالية، علما أن العقوبة تنتقل معه إداريا وماليا في حال تعاقده مع أي ناد آخر.

- إيقاف لاعب الزيتون محمد كشكو مباراتين رسميتين متتاليتين من تاريخه.

4- مباراة نماء وخدمات جباليا:

- إيقاف لاعب خدمات جباليا زكريا غنيم 8 مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

5- مباراة أهلي النصيرات والعودة:

- إيقاف عضو مجلس إدارة نادي العودة وسام أبو طير 3 مباريات رسمية.

- توجيه لفت نظر لنادي أهلي النصيرات لتأخره 10 دقائق عن المباراة, بحسب المادة 16 من اللائحة الداخلية.