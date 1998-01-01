خطوات قليلة تفصل تيري هنري عن تدريب موناكو

وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” على اقتراب تعيين الفرنسي تيري هنري كمدرب لفريق موناكو الفرنسي خلفًا لـ”ليوناردو جارديم”.

وكان نادي موناكو الفرنسي قد قرر إقالة ليوناردو جارديم من منصبه كمدرب للفريق الإمارة الفرنسية، بعد النتائج السلبية التي حققها هذا الموسم مع موناكو، بتواجد الفريق في المركز الـ 18 في منطقة الهبوط برصيد ست نقاط فقط بعد انتهاء الجولة التاسعة من عمرالدوري الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية والإنجليزية في الفترة الماضية عن ترشيح الأسطورة الفرنسية تيري هنري لخوض أولى تجاربه التدريبية مع فريق موناكو.

وذكرت “شبكة سكاي سبورتس” أن هذه الشائعات تحولت إلى حقيقة من خلال رغبة نادي موناكو في تعيين تيري هنري كمدرب للفريق.

وأكملت الشبكة أن المفاوضات بين تيري هنري وإدارة موناكو تسير في الإتجاه الصحيح حتى الآن، ولكن الصفقة لم تحسم بعد، ومن المقرر أن تحسم في الـ 48 ساعة القادمين.

وأضافت الشبكة أن تيري هنري يعد المرشح الأول لتدريب فريق موناكو، ولكن إذا حدث شيء ما أوقف هذه المفاوضات، فإن هناك مرشحين آخرين لتدريب الفريق وهما الإيطالي أنطونيو كونتي، ومدرب ريفر بلايت الأرجنتيني الحالي مارسيلو جالاردو.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 41 عامًا كان له تجربة تدريبية واحدة في السابق، حين عمل كمساعد للمدرب روبيرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا، ونجح في الحصول مع الشياطين الحمر على المركز الثالث بـ”كأس العالم 2018 ” الماضية التي أقيمت على الأراضي الروسية.