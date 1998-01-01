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شرطة ليفربول تعلن عن براءة محمد صلاح

الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة ليفربول تعلن عن براءة محمد صلاح



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لن تتم محاكمته بأي تهمة تتعلق بمخالفة قانون المرور في إنجلترا، بعد أن ظهر في “فيديو” ممسكا بهاتفه المحمول أثناء القيادة بتاريخ 12 أغسطس الماضي.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان مصدر في شرطة ” ميرسيسايد”، بأنه سوف يتم الاكتفاء بتوجيه نصيحة لمحمد صلاح حول عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، لأنه سلوك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وبرر المصدر عدم توجيه مخالفة رسمية إلى صلاح وعدم تحويل الأمر للمحكمة لمعاقبته وفقا لقانون المرور، قائلا: الفيديو لا يحمل دليل كافي على أن صلاح كان يستخدم الهاتف أثناء القيادة.

كان مشجع غاضب من محمد صلاح، لأن النجم المصري لم يتوقف بالسيارة ليوقع على تذكار لابنته الصغيرة، أرسل الفيديو إلى الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أجل تحرير مخالفة ضده.

ووقتها ردت الشرطة على “الفيديو”، في تغريدة على تويتر، جاء فيها: علمنا بأمر هذا الفيديو، حيث يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه أثناء القيادة، وتم تحويل الأمر للجهة المسؤولة من أجل التحقيق.

#محمد صلاح

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