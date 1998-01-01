جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريفالدو يحث هازارد على الانتقال إلى ريال مدريد

الجمعة 12 أكتوبر 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفالدو يحث هازارد على الانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

قدم ريفالدو أسطورة الكرة البرازيلية ونجم برشلونة السابق نصيحة للنجم البلجيكي إدين هازارد تتضمن الرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد لكي يصل إلى المستوى الذي يبحث عنه.

 

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هازارد طيلة السنوات الماضية، وازداد الحديث عن وصول النجم البلجيكي في الآونة الأخير بعد تصريحاته التي أكد فيها على الملأ رغبته باللعب في سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى حاجة المدرب جولين لوبيتيجي للاعب يسد الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو في الفريق.

ويرى ريفالدو أن مستقبل هازارد في ريال مدريد سيكون أفضل بكثير إن استمر في تشيلسي، وذلك يعود إلى أن طريقة لعبه التي تناسب الكرة الإسبانية، مشيراً إلى أن أسلوب الكرة الإنجليزية يحد كثيراً من مهاراته وإبداعاته.

وقال ريفالدو في تصريحات لوسائل الإعلام “اعتقد أن هازارد يمكنه تقديم مستوى أفضل في ريال مدريد، الكرة الإسبانية تمنح اللاعبين المبدعين حرية أكبر، فإذا كان يتألق في إنجلترا، فإنه قادر أن يصبح أفضل في إسبانيا”.

كما حث ريفالدو ريال مدريد على التعاقد مع هازارد وعدم المماطلة في الصفقة، وأردف قائلاً “يجب أن يفكر الريال بالتوقيع معه، لاسيما مع الأداء المتواضع في الفترة الأخيرة ورغبة هازارد باللعب في سانتاجو برنابيو”.

وتابع “مثل هذه الصفقات تكون مفيدة للفريق والجماهير، وصول لاعب كبير سيعطي اللاعبين دفعة كبيرة بعد رحيل رونالدو، إنه لاعب موهوب جداً، ويسجل الكثير من الأهداف، وأنا معجب به بشكل خاص”.

#ريال مدريد #ريفالدو

أخبار ذات صلة

ريفالدو يحث نيمار على الانتقال إلى ريال مدريد

ريفالدو: ريال مدريد لم يتأثر برحيل رونالدو

41181A0500000578-4570962-image-a-43_1496587509342

هازارد: سأستمع لما يقدمه ريال مدريد !

هازارد

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع هازارد

هازارد يُوضح سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

هازارد

قدوم هازارد يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

الأكثر قراءة اليوم

بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

تركيا أطلعت أميركا على تسجيل يوثق قتل خاشقجي.. وهذا ما يحتويه

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي

الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز حوارة بنابلس

السيسي: المعركة لم تنته منذ حرب 1973 لكن العدو غير واضح

الأخبار الرئيسية

الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة

استشهاد الأسير وسام عبد المجيد الشلالدة في سجون الاحتلال

هنية - ارشيف

هنية: نسعى مع عدة اطراف لتفاهمات يمكن ان تصل لهدوء مقابل كسر الحصار

غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"

محمد العتيبي القنصل العام السعودي في اسطنبول

صحيفة تركية: العتيبي في حالة فزع واغتيال خاشقجي بدأ بحضوره ومن ثم قتله وتقطيعه

حماس و مصر

صحيفة: حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم تورط الرئيس عباس في صفقة القرن