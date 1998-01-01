ريفالدو يحث هازارد على الانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

قدم ريفالدو أسطورة الكرة البرازيلية ونجم برشلونة السابق نصيحة للنجم البلجيكي إدين هازارد تتضمن الرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد لكي يصل إلى المستوى الذي يبحث عنه.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هازارد طيلة السنوات الماضية، وازداد الحديث عن وصول النجم البلجيكي في الآونة الأخير بعد تصريحاته التي أكد فيها على الملأ رغبته باللعب في سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى حاجة المدرب جولين لوبيتيجي للاعب يسد الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو في الفريق.

ويرى ريفالدو أن مستقبل هازارد في ريال مدريد سيكون أفضل بكثير إن استمر في تشيلسي، وذلك يعود إلى أن طريقة لعبه التي تناسب الكرة الإسبانية، مشيراً إلى أن أسلوب الكرة الإنجليزية يحد كثيراً من مهاراته وإبداعاته.

وقال ريفالدو في تصريحات لوسائل الإعلام “اعتقد أن هازارد يمكنه تقديم مستوى أفضل في ريال مدريد، الكرة الإسبانية تمنح اللاعبين المبدعين حرية أكبر، فإذا كان يتألق في إنجلترا، فإنه قادر أن يصبح أفضل في إسبانيا”.

كما حث ريفالدو ريال مدريد على التعاقد مع هازارد وعدم المماطلة في الصفقة، وأردف قائلاً “يجب أن يفكر الريال بالتوقيع معه، لاسيما مع الأداء المتواضع في الفترة الأخيرة ورغبة هازارد باللعب في سانتاجو برنابيو”.

وتابع “مثل هذه الصفقات تكون مفيدة للفريق والجماهير، وصول لاعب كبير سيعطي اللاعبين دفعة كبيرة بعد رحيل رونالدو، إنه لاعب موهوب جداً، ويسجل الكثير من الأهداف، وأنا معجب به بشكل خاص”.