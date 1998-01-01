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دورتموند يقرر شراء ألكاسير بشكل نهائي من برشلونة

الجمعة 12 أكتوبر 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يقرر شراء ألكاسير بشكل نهائي من برشلونة



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة بيلد سبورت الألمانية أن بوروسيا دورتموند حسم موقفه في شراء عقد باكو ألكاسير بشكل نهائي من برشلونة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه الملفت في الموسم الحالي.

وقرر ألكاسير الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي والانتقال إلى بوروسيا دورتموند لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لرغبته بالمشاركة بشكل منتظم، حيث أمضى معظم وقته في النادي الكاتالوني جالساً على دكة البدلاء.

وظهر ألكاسير بشكل مميز للغاية في انطلاقته مع بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 9 أهداف خلال 200 دقيقة خاضها فقط مع ناديه ومنتخب إسبانيا، وقاد اللاروخا يوم أمس للفوز على منتخب ويلز برباعية نظيفة، وتمكن من تسجيل هدفين في اللقاء.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بوروسيا دورتموند يملك خيار شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 23 مليون يورو، مما يعني أن البرسا لم يعد متحكماً بمصير اللاعب.

وأضاف التقرير أن دورتموند قرر تفعيل بند خيار الشراء بشكل نهائي، وسيقوم بدفع المبلغ المتفق عليه لبرشلونة، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي كبير قدره 8 ملايين يورو، ليصبح ثالث أعلى راتب في الفريق بعد ماريو جوتزه وماركو رويس، كما سيوقع على عقد يمتد حتى عام 2023.

#بوروسيا دورتموند #برشلونة

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