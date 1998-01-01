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قوات الاحتلال تعتقل شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

الجمعة 12 أكتوبر 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وقال شهود عيان من الضاحية : "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم نمر إبراهيم نايفة في الوقت الذي اعتدت فيه على والده بالضرب بعد تخريب محتويات المنزل، وكذلك الشاب سليمان عزام سليمان أبو شيخة بعد أن أخضعت والده وأشقاءه للاستجواب ميدانيا.

وأضافوا أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال داهموا عشرات المنازل في الضاحية وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأخضعوا أصحاب هذه المنازل للاستجواب، وعرف منهم عدنان عطية أحمد زبدة ونجله خالد، وبسام سليمان أبو شيخة وولديه وديع وصالح.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة خلود عزام يوسف فريج، بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت ليد شرق طولكرم، وأفرجت عنها في وقت لاحق من صباح اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم بالون مراقبة في سماء قرى الراس وكفر صور جنوب طولكرم، إلى جانب  طائرات الاستطلاع التي تجوب سماء المحافظة.

#قوات الاحتلال

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