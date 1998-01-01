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خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ40في سجون الاحتلال

الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ40في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 40 رفضا للاعتقال التعسفي وطلباً للحرية.

 وبدأ الأسير عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين اضرابه منذ الثاني من ايلول الجاري.

وقالت مصادر محلية ان سلطات الاحتلال تواصل منع المحامين من زيارة الاسير خضر عدنان منذ الـ ١٧ من أيلول الجاري.
وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11 كانون الأول 2017، ووجهت له عدة تهم تحريضية.
يشار الى أن الأسير عدنان اعتقل مرات عدة خاض خلالها إضرابان مفتوحان عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وحقق انتصارا نوعيا في الإضرابين، وتكلّلا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

#خضر عدنان #اضراب #اسير

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