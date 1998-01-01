خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ40في سجون الاحتلال

يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 40 رفضا للاعتقال التعسفي وطلباً للحرية.

وبدأ الأسير عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين اضرابه منذ الثاني من ايلول الجاري.

وقالت مصادر محلية ان سلطات الاحتلال تواصل منع المحامين من زيارة الاسير خضر عدنان منذ الـ ١٧ من أيلول الجاري.وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11 كانون الأول 2017، ووجهت له عدة تهم تحريضية.يشار الى أن الأسير عدنان اعتقل مرات عدة خاض خلالها إضرابان مفتوحان عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وحقق انتصارا نوعيا في الإضرابين، وتكلّلا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.