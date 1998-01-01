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شاهد..القبض على 3 فتيات بتهمة الرقص بالطريق وخدش الحياء العام في بيت لحم

الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..القبض على 3 فتيات بتهمة الرقص بالطريق وخدش الحياء العام في بيت لحم



بيت لحم / سما /

قبضت شرطة محافظة بيت لحم وبالتنسيق مع شرطة محافظة اريحا وبتعليمات مباشرة من محافظ بيت لحم على ثلاث فتيات قمن بالرقص الفاضح وخدش الحياء العام في بيت لحم وبيت جالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبمتابعة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ثلاث فتيات بالرقص بملابس فاضحة وخدش للحياء العام تمكنت شرطة بيت لحم من القبض على احداهن وفرار اثنتين، وقامت ادارة المباحث العامة بمتابعتهما وعمل كمين لهما من قبل المباحث العامة بشرطة اريحا والقبض عليهما وتبين انهما من سكان الداخل.
واضاف ارزيقات انه تم توقيف الفتيات الثلاثة لحين استكمال الاجراءات واحالتهن للجهات المختصة.
 

#بيت لحم #فتيات #رقص

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