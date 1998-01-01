لجنة خاصة توصي بسلب حقوق الاسرى في السجون الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الخميس، عن توصيات اللجنة الخاصة التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "غلعاد إردان"، والتي أوصت بسلب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كافة حقوقهم.

وذكرت القناة العبرية، أن اللجنة قدمت مقترحات وتوصيات وصفتها بالخطيرة، تهدف الى تقليص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وقالت القناة الثانية، إن توصيات اللجنة تتضمن تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، وإلغاء غالبية القنوات التلفزيونية، وإلغاء المشتريات الخارجية.

وبحسب القناة العبرية، من المتوقع أن تعرض اللجنة توصياتها على إردان، في الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشتها والتصويت عليها.