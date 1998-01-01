الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 7 مواطنين بالضفة

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 7 مواطنين بينهم منفذ عملية حوارة وابنة عمة منفذ عملية "بركان". وقالت مصادر فلسطينية ان قوات خاصة اسرائيلية اعتقلت مساء أمس منفذ عملية الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية أن قوات اسرائيلية اقتحمت القرية عبر مركبات خاصة واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة معز احمد قاسم حج علي (19 عاما) بعد وقت قصير من دخوله إلى المنزل واعتقلته ونقلته إلى معسكر حوارة جنوبا، كما اعتقلت المواطن رامز حشاش.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل جماعين ومنعت المواطنين من الخروج من البلدة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي تمركزت بدورياتها وسط بلدة عنبتا شرق طولكرم وعلى مدخلها الشرقي أوقفت احدى المركبات وأجبرت الركاب على النزول، وبعد التدقيق في البطاقات اعتقلت كل من: سليمان عزام أبو شيخة، وصالح بسام أبو شيخة وجهاد عماد اكبارية، وهم من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلود عزام يوسف فريج (ام امير) من منزل زوجها في بيت ليد وهي ابنة عمة منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة. وصادرت قوات الاحتلال سيارة "مشطوبة" كان يملكها منفذ عملية "بركان".

فيما اعتقلت الشاب ابراهيم نمر ابراهيم نايفة واعتدت على والده وأهل بيته بالضرب. وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط بلدة رامين شرق طولكرم، حيث أفاد مواطنون بأن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش عدد من المنازل الكائنة على مداخل البلدة، في الوقت الذي أجرت عمليات تفتيش واسعة في الأراضي والتلال المحيطة بالبلدة.