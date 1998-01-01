جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا شبهت "هآرتس" الهدوء الحالي بما سبق انفجار 1973

الجمعة 12 أكتوبر 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا شبهت "هآرتس" الهدوء الحالي بما سبق انفجار 1973



وكالات

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس، تقريرا تحدثت فيه عن أجواء الهدوء السائدة في الوقت الحالي، وشبهتها بالفترة التي سبقت حرب أكتوبر في عام 1973، والتي شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل.


وأكدت الصحيفة أن "التاريخ يكرر نفسه والهدوء الذي سبق 1973 شبيه بالهدوء الذي يسود الآن ويهددنا بانفجار مشابه لما وقع قبل 45 عاما"، مشيرة إلى أن "هناك وثيقة أمنية إسرائيلية نشرت مؤخرا لتحريك العملية السياسية في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية النائمة".


وأوضحت أن "الوثيقة تسعى للوصول إلى إسرائيل يهودية ديمقراطية آمنة وأخلاقية، في محاولة للجسر بين شروط العتبة التي وضعتها إسرائيل والفلسطينيين"، مضيفة أن "نموذج الوثيقة يعتمد على إطلاق حوار إسرائيلي فلسطيني بمساعدة الولايات المتحدة والدول العربية، مع إمكانية إدخال تعديلات حسب التطورات على الأرض أو الاتصالات".


وذكرت أن "الخطة المقترحة يمكن تطبيقها فقط بعد انتخابات الكنيست، وهي معتدلة ولا تصطدم مع جهات متطرفة"، معتقدة أن "الفلسطينيين لن يوافقوا بالتأكيد على دولة والتي في المرحلة الأولى من سيادتها ستنتشر على 65 بالمئة فقط من الأرض، إلا أن كاتبي الخطة يأملون أن الدول العربية الخائفة من إيران ستوافق على ذلك بالصمت، بافتراض أن الأمر يتعلق بخطوة أولى فقط"، على حد قول الصحيفة.


وأشارت الصحيفة إلى أنه "قبل 49 عاما كانت الأمور مشابهة للوضع الراهن"، مبينة أنه "كان يتم إلقاء جميع الخطط السياسية للتسوية مع الجبهة المصرية إلى سلة القمامة الدولية، ما دفع إلى الانفجار الذي حدث في عام 1973".


وأعربت "هآرتس" عن تخوفها من المعادلة السياسية الجبرية الجديدة القديمة التي تفيد أن (2018 تساوي 1971)، مشددة على أنه "في ذلك الحين مثلما هو الحال الآن، كل شيء كان هادئا وصامتا، حتى ليلة بوق الإنذار في يوم الغفران آنذاك"، بحسب تعبيرها.

أخبار ذات صلة

كوشنير والرئيس عباس

4 أشهر من "الهدوء" طلبها كوشنير من الرئيس عباس والسبب ؟

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

السفير محمد العمادي

ماذا قال " العمادي" حول زيارته لغزة في الوقت الحالي ؟

مشعشع يحذر من نفاد السيولة النقدية "للأونروا" الشهر الحالي واستمرار العجز

جبريل الرجوب

الحراك الحالي في غزة خطوة "مخيفة".. الرجوب :وثيقة حماس تحول براغماتي سياسي ايجابي

جهاز خليوي

صورة : هكذا انقذ " جهاز خليوي " فتى غزي من رصاصة قناص اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي

كهرباء غزة تؤكد :جدول التوزيع كما هو " 4 وصل مقابل 16 قطع" في كافة محافظات القطاع

قيادي في حماس : جهود أممية وتركية و عربية لتخفيف أزمات غزة

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

بينت: تحسين أوضاع غزة لن يجدي نفعاً ويجب استعادة السيادة في محيطها

الأخبار الرئيسية

حماس و مصر

صحيفة: حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم «تورط» عباس في صفقة القرن

غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"

احتلال

الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز حوارة بنابلس

نتنياهو

بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

نيكولا ي ميلادينوف

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين