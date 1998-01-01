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تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. "هذه هي حالتي"

الجمعة 12 أكتوبر 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة جديدة لخطيبة خاشقجي.. "هذه هي حالتي"



انقرة / وكالات /

أطلقت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، تغريدة جديدة في الليلة العاشرة من اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقالت جنكيز في تغريدة عبر "تويتر": "الذين يسألون عن حالتي...! كأنني أعيش بين الحياة والموت، بين السماء والأرض، بين الجنة وجهنم".

وتابعت: "أصحو من نومي بالأمل، وأفقد كل آمالي بعد غروب الشمس".

وأضافت: "أموت كل يوم ألف مرة..! يا حي يا قيوم.. صبرني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يرغب بإحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض، والسماع منها عن تفاصيل اختفاء الكاتب السعودي الشهير.

#خاشقجي #خطيبة #تركيا

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