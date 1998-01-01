تركيا أطلعت أميركا على تسجيل يوثق قتل خاشقجي.. وهذا ما يحتويه

واشنطن / وكالات /

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، امس الخميس، أن السلطات التركية أطلعت الأميركيين على تسجيل صوتي يوثق عملية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن السعودية تبدو لحد الآن فعلا ضالعة نوعا ما في مقتل أو اختفاء الصحافي خاشقجي، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا وآخرين ينظرون في القضية وسيصلون للحقيقة.

وأكدت مصادر رسمية تركية للصحيفة، أن الفريق السعودي المؤلف من 15 شخصا، والذين وصلوا إلى إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يوم اختفاء خاشقجي، وزاروا القنصلية بالتزامن مع زيارته لها، هم الذين يقفون وراء عملية تصفيته، ونقل جثته خارج القنصلية.

وقال شخص مطلع على تلك المسألة للصحيفة: “إن التسجيل الصوتي من داخل السفارة يحدد ما حدث لجمال بعد دخوله”. وتحدث المصدر بشرط عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة المعلومات الحساسة للغاية.

وأضاف: “يمكنك سماع صوته وأصوات الرجال الذين يتحدثون العربية.. يمكنك سماع كيف تم استجوابه وتعذيبه ثم قتله”.

وقال شخص ثانٍ تم إطلاعه على التسجيل، إنه تم سماع رجال وهم يضربون خاشقجي، وفقاً للتقرير.

وأضافت المصادر، أن السلطات التركية، التي تعتمد مبدأ التسريب الإعلامي على دفعات، لما تملك من معلومات وأدلة حول قضية خاشقجي، اطلعت الأميركيين على التسجيل الصوتي الذي في حوزتها، وذلك بعدما كانت الصحيفة الأميركية، قد أكدت أن الاستخبارات الأميركية قد اعترضت مكالمات بين مسؤولين سعوديين تتحدث عن عملية لمحاولة استدراج الصحافي السعودي المعارض، وذلك قبل حادثة اختفائه.

وبالتزامن مع ما نشرته الصحيفة، قال الرئيس الأميركي، إنه يتعين معرفة ما حدث للصحافي السعودي خاشقجي "قبل مناقشة مسألة صفقات السلاح" مع السعودية"، مشددا على أنه إذا تبين ضلوعها في اختفائه أو مقتله فإن ذلك سيكون فظيعا وغير إيجابي بالتأكيد.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أوضح ترامب، بعد تلويح بعض أعضاء الكونغرس بوقف صفقات السلاح مع الرياض، أنه لا يحبذ الالتزام بنهج مسار واحد في هذه القضية لأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة والأمر لا يزال مبكرا، على حد قوله.

وفي تصريح آخر، قال ترامب إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بخصوص اختفاء الصحافي السعودي. وعبر عن رغبته في إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض، الذي قال إنه على تواصل معها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت أمس الأول عن مصدر لم تسمه، أن السلطات التركية تملك فيديو يوثق لحظة مقتل الصحافي خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وبحسب الصحيفة، فإن مصدرا صرح لها، شرط عدم الكشف عن هويته، بأن "الاستخبارات التركية حصلت على مقطع فيديو لقتل خاشقجي، قام بتصويره فريق الاغتيال السعودي، لإثبات أنه قام بالمهمة الموكلة إليه".

وأوردت الصحيفة كذلك كلاما متطابقا مع مصدرها، أدلى به كمال أوزتورك وهو كاتب عمود في صحيفة مقربة من الحكومة التركية، ورئيس سابق لوكالة أنباء شبه رسمية في مقابلة على شبكة تلفزيونية، والذي أكد أن "هناك شريط فيديو للحظة مقتل خاشقجي".

وكانت الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن المسؤولين الأمنيين الأتراك استنتجوا أن خاشقجي، قد اغتيل في القنصلية السعودية بإسطنبول، بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي السعودي.

وكشف المسؤول أن عملية الاغتيال كانت معقدة لكن سريعة، قتل فيها خاشقجي في غضون ساعتين من وصوله إلى القنصلية، على يد فريق من العملاء السعوديين، قاموا بتقطيع أوصال جسده بمنشار عظم جلبوه لهذا الغرض.

وقد نفى المسؤولون السعوديون، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، مقتل خاشقجي، وأصروا على أنه غادر القنصلية بحرية بعد وصوله بوقت قصير، بينما طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن يقدم السعوديون أدلة تثبت ادعاءهم.

ورفض المسؤولون الأتراك الذين تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" شرط عدم ذكر أسمائهم، الكشف علنا عن أدلتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الاحتمالات لا يمكن استبعادها.