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400 ألف دولار من كوريا الجنوبية للأونروا

الجمعة 12 أكتوبر 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
400 ألف دولار من كوريا الجنوبية للأونروا



غزة / سما /

وقع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن، لي بوم يون، ومدير عمليات الأونروا في الأردن، روجر ديفيز، اتفاقاً  بتقديم مبلغ إجمالي قدره 400 الف دولار أمريكي لدعم تقديم مساعدات نقدية حيوية للاجئي فلسطين القادمين من سوريا في الأردن وذلك بهدف تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وقال بيان صادر عن "الاونروا" في عمان ، ان هذه المساهمة السخية من حكومة جمهورية كوريا تمت في وقت حرج تواجه فيه الوكالة عجزاً غير مسبوق في التمويل، مما يهدد قدرتها على مواصلة خدماتها الأساسية بما في ذلك خدمات برنامج الطوارئ.

وأعرب مدير عمليات الأونروا في الأردن، روجر ديفيز، في تصريح عن امتنانه لجمهورية كوريا قائلاً "أحيي جمهورية كوريا على مواصلة وتعزيز دعمها للأونروا، وهنا أتحدث تحديداً عن دعمها للاجئي فلسطين من سوريا في الأردن. فمن خلال هذه الاتفاقية، سيتم توفير المساعدات المالية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً مما سيسهم في التخفيف من بعض المصاعب التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية".

من جانبه جدد سفير كوريا لدى الأردن، لي بوم يون، في تصريح صحفي دعمه للأونروا مؤكداً أن " جمهورية كوريا ستستمر بتوفير الدعم اللازم للاونروا وانشطتها"

وتعزز هذه المساهمة الشراكة القائمة منذ أمد طويل بين الأونروا وجمهورية كوريا التي ساعدت مساهماتها القيّمة السابقة للأونروا في الأردن على ضمان استدامة خدمات الوكالة التعليمية والصحية المقدمة للاجئي فلسطين من سوريا في الأردن.

وحسب بيان الاونروا فقد أصبحت جمهورية كوريا شريكاً للأونروا وداعماً ثابتاً وموثوقاً. فمنذ عام 2012، ساهمت كوريا بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي في ميزانية برامج الوكالة والمناشدات الطارئة والمشاريع.

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