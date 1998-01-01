حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة المحتلة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.

وتواصل عمليات البحث على منفذ عملية "بركان" واعتقل عدد مشتبه بهم آخرين هذا الأسبوع في منطقة الصناعية.

وفي السياق، قامت قوات الاحتلال بعمليات بحث وتمشيطِ وخلال عمليات البحث التي قاموا بها بمرافقة حرس الحدود لأسلحة غير قانونية بين بلدتي عزون وجيوس قضاء قلقيلية، زعمت قوات الاحتلال العثور على مسدس.

وتشنّ قوات الاحتلال عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.