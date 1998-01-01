جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء حازم عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول في فرنسا

الجمعة 12 أكتوبر 2018 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم بصفته رئيسا لوفد فلسطين في الاجتماع الثالث لرؤساء اجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنعقد في مقر الامانة العامة للانتربول في مدينة ليون بجمهورية فرنسا والذي حضره عدد من مدراء الشرطة ووفود عن الدول العربية الأعضاء بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وفي كلمته استعرض اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة المهام التي تضطلع بها الشرطة الفلسطينية والصعوبات والعقبات التي تواجه عملها على الارض والجهد الذي تبذله الشرطة في سبيل تعزيز وتوثيق العلاقات على المستوى الاقليمي والدولي والثنائي مع الدول في مكافحة الجريمة وما حققته الشرطة الفلسطينية بعد الانضمام والعضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وتخلل الاجتماع عقد العديد من اللقاءات مع رؤوساء الوفود والامين العام للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والامين العام لمنظمة الانتربول تم خلالها بحث اوجه التعاون المشترك.

وبحث الاجتماع اهم القضايا التي تستحوذ على تركيز الدول الاعضاء والمهام المنتظر ان يضطلع بها المركز الاقليمي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية في الرياض بالسعودية والاليات الجديدة التي تم استحداثها من قبل المنظمة والربط الالكتروني في سبيل تسهيل تدفق المعلومات مما يسهل ويعزز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة.


ورحب المنظمون للاجتماع في كلماتهم بتفعيل العمل بالمكتب الوطني المركزي الفلسطيني وانضمامه لشبكة الانتربول حيث اصبح بالامكان التعميم على المطلوبين عبر شبكة الانتربول.

ويذكر ان فلسطين تمكنت عبر هذه الشبكة من استرداد وتسلم عدد من المطلوبين للعدالة.

وقد ضم الوفد الفلسطيني كل من العميد دكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب الوطني الفلسطيني للانتربول والعقيد الدكتور خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة والعقيد وليد البيضة مدير ادارة مالية الشرطة والنقيب فادي عرقوب.

#حازم عطا الله

أخبار ذات صلة

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

عريقات والرئيس عباس - ارشيف

عريقات : ترامب سيدمر عملية السلام في الشرق الاوسط

رواتب -ارشيفية

الشرق الاوسط : مخطط لإحالة جميع الموظفين في غزة إلى التقاعد المبكر

كرهينبول :التقليصات الامريكية تهدد الاستقرار في الشرق الاوسط واللاجئون والاونروا لن يستسلموا

ترامب مع العاهل الأردني

ترامب يعلن خلال اجتماعه مع العاهل الأردني عن تقدم كبير في الشرق الاوسط

كتائب القسام - ارشيف

الشرق الاوسط: رجال "القسام" سيطروا على غالبية المواقع المنتخبة في حماس بغزة

الأكثر قراءة اليوم

كان العبرية: قطر تبلغ حماس: ان قطع أبو مازن مساعدات غزة، نحن سنمول الناقص

صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

كهرباء غزة تؤكد :جدول التوزيع كما هو " 4 وصل مقابل 16 قطع" في كافة محافظات القطاع

CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي

قيادي في حماس : جهود أممية وتركية و عربية لتخفيف أزمات غزة

الاستخبارات الأميركية كانت على علم باعتقال خاشقجي

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

الأخبار الرئيسية

غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"

احتلال

الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز حوارة بنابلس

نتنياهو

بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

نيكولا ي ميلادينوف

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

خاشقجي وخطيبته

ترامب : نحن نقترب من معرفة ما جرى لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون