كولومبيا: مصرع 12 شخصا في انهيار أرضي

وكالات / سما /

لقي 12 شخصا، على الاقل، مصارعهم، الخميس، في انهيار أرضي وسط كولومبيا.

وقال مسؤولو كوارث في كولومبيا إن الانهيار وقع قرابة الساعة الثانية من صباح الخميس، في بلدة ماركيتاليا، وسط كولومبيا، وفاجأ الضحايا أثناء نومهم.

وعلم أن هناك أربعة أطفال بين الضحايا، كما تم إنقاذ 53 شخصا.

يذكر أن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تتسبب سنويا بمصرع العشرات في كولومبيا. وقال عمال إنقاذ إن آخر الانهيارات الأرضية دمر سبعة منازل، وأضر 16 أسرة.

وحذر المعهد الوطني الكولومبي للدراسات البيئية من أن ثمانية أقاليم في البلاد يمكن أن تواجه انهيارات أرضية خلال الايام المقبلة.