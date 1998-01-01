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قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة جماعين

الجمعة 12 أكتوبر 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، شابين من امام منزل احدهما في بلدة جماعين قرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدة اسرائيلية خاصة (مستعربين) تسللت الى جماعين واعتقلت الشابين: معز احمد قاسم حج علي (19 عاما) ورامز حشاش.

وقال امين سر حركة فتح في جماعين، حمزه عبد الله ، "إن قوة اسرائيلية خاصة، اختطفت شابين من امام منزل احدهما، بعد توقف المركبة التي كانت تقلهما، وان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة لتأمين الحماية لقوة المستعربين".

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل جماعين ومنعت المواطنين من الخروج من البلدة.

#قوات الاحتلال

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