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تحرك أمريكي إسرائيلي عاجل بسبب منظومة"إس 300"

الجمعة 12 أكتوبر 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك أمريكي إسرائيلي عاجل بسبب منظومة"إس 300"



رام الله / سما /

قالت قناة اسرائيلية إن وفدا أمريكيا إسرائيليا يقوم بتحركات عسكرية عاجلة لكشف أسرار منظومة الدفاع الروسية "إس 300".

وأوردت القناة العشرين العبرية أن وفدا أمريكيا إسرائيليا زار أوكرانيا مؤخرا، لفحص منظومة "إس 300" المتمركزة هناك عن كثب، وكشف أسرارها.

وذكرت القناة العبرية أنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بإرسال طائرات وأطقم جوية للتدريب على التعامل مع تلك المنظومة.

وبيّنت أن أوكرانيا سمحت لممثلين عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بتفحص أنظمة تلك الصواريخ، ومعرفة مكوناتها وبرمجياتها.

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن أوكرانيا دعت القوات الجوية للبلدين للحضور والتدريب على النظام، الذي حصلت عليه أوكرانيا في عام 2000، ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة طائرات "إف 15" إلى هناك، بينما سترسل القوات الجوية الإسرائيلية أطقم جوية، حيث ستقوم الطائرات الأمريكية التي يقودها طيارون إسرائيليون بمحاكاة عمليات جوية في سماء أوكرانيا، لاختبار الأداء الحقيقي لصواريخ "إس 300"، ومعرفة أسرار المنظومة الدفاعية الروسية.

#إس 300

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