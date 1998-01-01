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غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"

الجمعة 12 أكتوبر 2018 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تستعد لانطلاق جمعة "انتفاضة القدس"



غزة / سما /

يستعد الغزيون للمشاركة في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" رفضا للحصار والاغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاغ غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد اعلنت إن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، بلغ 198 شهيدا، بينهم 37 طفلا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية" أن عدد الجرحى وصل إلى 22 ألف و267 جريحا.

#غزة #انتفاضة القدس

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