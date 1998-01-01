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ليبرمان يعتزم طرح خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

الجمعة 12 أكتوبر 2018 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعتزم طرح خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في الخليل



الخليل / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يعتزم طرح خطة بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل أمام الحكومة الاسرائيلية.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن خطة ليبرمان هي "خطوة إضافية نحو تأسيس مايسمى البلد اليهودي في المدينة".

وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر: "التخطيط الذي تمت المصادقة عليه في مؤسسات التخطيط والبناء، يتضمن بيوتا جديدة وحدائق ومساحات عامة.. مستمرون في تقوية مشروع الاستيطان في الضفة الغربية بالأفعال وليس بالأقوال".

وقد صادقت لجان التخطيط والبناء في حكومة الاحتلال قبل أكثر من شهر على مشاريع بناء 984 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، وتمت المصادقة النهائية على بناء 384 وحدة سكنية، وسيتم الشروع ببنائهم قريبا.

#ليبرمان

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