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حماس تبارك عملية نابلس

الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك عملية نابلس



غزة/سما/

 باركت حركة حماس مساء الخميس، عملية الطعن البطولية التي نفذت ظهر اليوم على حاجز حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن شعبنا سيواصل توجيه ضرباته للاحتلال حتى رحيله عن أرضنا.

وقالت حماس في بيان صدر عنها،:" إن العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا قرب حاجز حوارة الاحتلالي المقام على أراضي نابلس "تأتي في سياق الرد على غطرسة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا".

وأكدت أن نجاح المقاومين في الضفة المحتلة في تنفيذ عملياتهم في ظل حالة القمع والملاحقة التي يحاول الاحتلال فرضها يعد دليلًا على فشل المنظومة الأمنية لهذا المحتل، وستبقى مقاومة شعبنا توجه له الضربات حتى رحيله عن أرضنا.

وأضافت حماس: "إننا أمام هذه العمليات النوعية التي ينفذها أبناء الضفة لنحيي صمود شعبنا وإصراره على المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن".

وتابعت بالقول: "عملية الطعن اليوم تشكل صفعة للمحتل الذي ما زال يتخبط في بحثه عن منفذ عملية بركان البطولية لليوم الرابع تواليا".

وجددت حماس تأكيدها على حق شعبنا في المقاومة، وقالت للاحتلال: "لا أمن لك ولمستوطنيك على أرض فلسطين".

وشددت على أنه "طالما استمر الاحتلال وواصل تدنيسه للأقصى وحصاره لشعبنا في غزة؛ فستبقى المقاومة خيارنا حتى كنسه عن أرضنا".

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