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مجدلاني: ملادينوف بات شخصا "غير مرغوب به"

الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: ملادينوف بات شخصا "غير مرغوب به"



رام الله/سما/

 أعلن مسؤول فلسطيني الخميس أن القيادة الفلسطينية لن تعمل بعد الآن مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام متهما اياه بتخطي دوره عبر السعي الى ابرام صفقة بين اسرائيل وحركة حماس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعة أحمد مجدلاني، أن المبعوث الخاص نيكولاي ملادينوف "لم يعد مقبولا" لدى الحكومة الفلسطينية.

وأشار مجدلاني الى أن ملادينوف "تجاوز دوره" في السعي لعقد اتفاقات بين اسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة، مضيفا أن الدور الذي يلعبه "يمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني".

ولم يكن هناك تعليق فوري من ملادينوف أو تأكيد من الامم المتحدة.

وكان ملادينوف يسعى الى جانب مصر للتوصل الى هدنة طويلة الأمد بين حماس والدولة اليهودية، دون أن يشرك حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعترف بها دوليا في المفاوضات غير المباشرة.

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