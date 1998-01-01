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طولكرم: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان أثناء مرورهم ببلدة عنبتا

الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان أثناء مرورهم ببلدة عنبتا



طولكرم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان أثناء مرورهم ببلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي تمركزت بدورياتها وسط بلدة عنبتا وعلى مدخلها الشرقي أوقفت احدى المركبات، وأجبرت الركاب على النزول، وبعد التدقيق في البطاقات اعتقلت كل من: حسان عزام أبو شيخة، وصالح بسام أبو شيخة وجهاد عماد اكبارية، وهم من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من دورياتها الراجلة والمحمولة في محيط بلدة رامين شرق طولكرم، حيث أفاد مواطنون بأن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش عدد من المنازل الكائنة على مداخل البلدة، في الوقت الذي أجرت عمليات تفتيش واسعة في الأراضي والتلال المحيطة بالبلدة، وما زالت متواجدة حتى ساعة اعداد هذا الخبر.

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