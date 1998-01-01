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صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة

الخميس 11 أكتوبر 2018 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: زفاف يهودي وعربية مسلمة من نجوم المجتمع في إسرائيل يثير مشاعر متباينة



القدس المحتلة / سما /

أثار زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة في إسرائيل مشاعر متباينة اليوم الخميس في بلد تندر فيه بشدة مثل هذه الزيجات.

وجاء زواج تساحي هاليفي الممثل اليهودي الذي يتحدث العربية بطلاقة من الإعلامية لوسي هريش التي تقدم برنامجا إخباريا بالعبرية بعد قصة حب استمرت أربع سنوات، وقال أصدقاء لهما إنهما أبقياها طي الكتمان لتجنب السقوط ضحية للحساسيات الثقافية.

ومزح الزوجان في بطاقة الدعوة لحفل زفافهما التي نقلت عنها صحيفة “يسرائيل هايوم “قولهما فيها “نحن نوقع اتفاق سلام”.

وكثيرا ما غذى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود التوترات بين اليهود الذين يمثلون الأغلبية في إسرائيل والعرب الذين يمثلون 20 بالمئة من السكان.

وتشير أحدث بيانات متاحة عن سجلات الزواج إلى أن 23 زيجة فقط من بين 58 ألف زيجة تمت بين يهود وعرب في عام 2015.

وهنأت صحيفة يديعوت ” أحرونوت “الأكثر مبيعا في إسرائيل العروسين قائلة “مبروك” بحروف عبرية على صفحتها الأولى.

لكن أرييه درعي الحاخام اليهودي المتشدد ووزير الداخلية وهو المنصب الذي يراقب تسجيل السكان في إسرائيل انتقد الزواج.

وقال في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي “هذا شأنهما الخاص. لكن كيهودي يتعين أن أخبرك بأنني ضد مثل هذه الأمور لأننا يتعين علينا الحفاظ على الشعب اليهودي”.

وأضاف “أطفالهما سيكبرون ويدخلون المدارس وبعد ذلك سيرغبون في الزواج وسيواجهون مشاكل صعبة”.

وقال عضو الكنيست أورن حزان من حزب الليكود : “لوسي ليست مذنبة لأنها أغرت شابا يهوديا بهدف الإضرار بالدولة ومنع شاب يهودي من متابعة النسل اليهودي، بل على العكس، ندعوها لاعتناق اليهودية. كفى للزواج المختلط!”.

(رويترز).

#لوسي هريش #زفاف #يهودي
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