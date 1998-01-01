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سلاح الجو الإسرائيلي يوقف جميع الطلعات الجوية للمقاتلة "إف 35"

الخميس 11 أكتوبر 2018 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الإسرائيلي يوقف جميع الطلعات الجوية للمقاتلة "إف 35"



القدس المحتلة/سما/

أصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، مساء اليوم الخميس، بوقف جميع رحلات الطائرة العسكرية من طراز "إف 35"، وإجراء فحص لجميع الطائرات من هذا الطراز عقب عطل فني تم اكتشافه منذ أسبوعين في الولايات المتحدة الأميركية، أدى إلى تحطم طائرة عسكرية أميركية من هذا الطراز في ساوث كارولاينا.

يأتي قرار إجراء الاختبارات والفحوصات الشاملة التي ستستمر لعدة أيام ومن ثم سيعود سرب الطائرات الإسرائيلي من طراز "إف 35" إلى نشاطه الكامل، بعد أن اطلع سلاح الجو الإسرائيلي على نتائج التحقيقات الأولية التي صدرت عن مدير البرنامج التقني التابع لسلاح الجو الأميركي لمقاتلات "إف 35". علما بأن الطائرة الأميركية التي تحطمت من الجيل الخامس وهو ليس نفس الطراز المستخدم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

هذا وأصدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قرارًا بوقف جميع رحلات الجيل الخامس من مقاتلات "إف 35"، وبحسب البيان الصادر عن الجيش الأميركي فإن البنتاغون أمر بوقف جميع رحلات الجيل الخامس من مقاتلات "إف 35"، وأشار البنتاغون إلى أن الفحص سيستغرق من 24 إلى 48 ساعة.

ووفقا للخبراء فإنه من الممكن أن يكون هناك خلل في نظام الوقود للطائرة، وفي حال تم العثور على الجزء الذي يحوي المشكلة سيتم استبداله، وستخضع جميع المقاتلات التي تقع في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى إلى الفحص.

واتخذ هذا القرار بعد أول سقوط وتحطم المقاتلة العسكرية الأميركية "إف 35 بي"، قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، أن المقاتلة "إف 35 بي" التي تحطمت، أقلعت من مطار قاعدة بوفورت الجوية وانقطع بها الاتصال على بعد 8 كيلومترات عن القاعدة.
وأشار المسؤولون إلى أن قائد المقاتلة ألقى بنفسه من قمرة القيادة عبر قذف كرسي قائد الطائرة، دون أن يذكروا أي معلومات عن وضعه الصحي. ولفتت وسائل الإعلام أن الحادث يعتبر الأول من نوعه لمقاتلة من هذا الطراز الحديث والمتطور.
جدير بالذكر أن حريق نشب في محرك مقاتلة من طراز "إف 35 بي"، في قاعدة بوفورت الجوية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، ما اضطر قائد الطائرة للهبوط بشكل طارئ، وتمكن من إنقاذ المقاتلة من التحطم في اللحظات الأخيرة.

وتعتمد طائرة "إف 35" على تكنولوجيا الإخفاء. ولها 3 نسخ أساسية: "إف 35 أ" للقوات الجوية و"إف 35 سي" للقوات البحرية و"إف 35 بي" لمشاة البحرية.

وتتميز النسخة الأخيرة بالمسافة القصيرة التي تحتاجها للإقلاع وإمكانية هبوطها عموديا، وقالت صحيفة "يوراسيان تايمز"، في إشارة إلى قرار البنتاغون بشأن إجراء المزيد من الاختبارات على طائرة "إف 35"، إن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تؤمن بفعالية هذه الطائرة ضد منظومة الدفاع الجوي "إس 300".

يذكر أن وزارة الأمن الإسرائيلية أبرمت في آب/ أغسطس 2017، صفقة مع الإدارة الأميركية، بموجبها تم تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بـ17 طائرة شبح مقاتلة "إف 35"، إضافة إلى 33 طائرة أخرى تم شراؤها بالعام قبل الماضي، لتمتلك إسرائيل بذلك 50 طائرة من هذا النوع، والتي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وتأتي الصفقة بموجب القرار الصادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الذي صادق بالإجماع، على شراء 17 طائرة شبح مقاتلة من شركة "لوكهيد مارتين" الأميركية، علما أنه تم تزويد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الآن 12 طائرات من هذا الطراز، إذ يبلغ سعر الطائرة الواحدة قرابة 100 مليون دولار.

ووقع على الصفقة من الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الأمن، أودي أدم، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بالطائرات حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن المتوقع وصول 8 أخرى هذا العام.

#ف 35 #اسرائيل #اميركا

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