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عباس كامل يزور "إسرائيل" والضفة الاسبوع المقبل

الخميس 11 أكتوبر 2018 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس كامل يزور "إسرائيل" والضفة الاسبوع المقبل



القدس المحتلة / سما /

اعلن مسؤول إسرائيلي مساء الخميس، أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل سيزور "إسرائيل" الأسبوع المقبل.

وأوردت القناة 14 العبرية عن مراسلها الدبلوماسي باراك رافيد قوله: أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأضاف رافيد أنه من المتوقع أن يصل كامل في نهاية الأسبوع المقبل ويجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان.

كما أشار إلى أن كامل سيزور أيضا رام الله وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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