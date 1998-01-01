وزير إسرائيلي: هكذا يجب أن نعاقب منفذي العمليات

القدس/سما/

دعا وزير إسرائيلي إلى هدم منازل وطرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن شمالي الضفة، اليوم الخميس.



وقال وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل "يجب علينا أن نستعيد الردع على الفور من أجل وقف حمام الدم اليهودي"، وفقا لقوله.



وأضاف في تغريدة على حسابه في " تويتر"، اليوم الخميس، "يجب أن نرد بيد شديدة، بما في ذلك هدم المنازل، وطرد عائلات المنفذين".



وتابع ارئيل "أطالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء على الفور واتخاذ القرارات الصائبة".