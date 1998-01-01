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السيسي: المعركة لم تنته منذ حرب 1973 لكن العدو غير واضح

الخميس 11 أكتوبر 2018 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: المعركة لم تنته منذ حرب 1973 لكن العدو غير واضح



القاهرة/سما/

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن نتائج حرب أكتوبر التي خاضتها مصر ضد إسرائيل عام 1973 معجزة بكل المعايير والحسابات، لافتا إلى أن المعركة لم تنته بعد، ولكن العدو بات غير واضح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات: "الخسائر الضخمة التي تكبدها العدو أحد أهم الأسباب التي دفعت إسرائيل لقبول السلام".

وتابع:"لا يمكن أبدا إن أي حد كان سيعطينا الأرض، إلا عندما يدرك ثمن الحرب الحقيقية، فالضحايا كانوا بالآلاف وكانوا غير مستعدين لتكراره مرة أخرى، وإذا كان الجيش المصري استطاع أن يفعلها مرة، فإنه يستطيع أن يفعلها كل مرة"، مؤكدا أن الخسائر التي لحقت بإسرائيل منذ حرب الاستنزاف وأكتوبر لم تتكرر منذ ذلك الحين حتى الآن.

ولفت السيسي إلى أن المعركة لم تنته منذ عام 1973، ولكن العدو بات غير واضح  والعدو أصبح بيننا وأدوات المعركة اختلفت كثيرا.

وأوضح أن "العدو بقي معانا وجوانا واستطاعوا بالفكر إنشاء عدو جوانا بيعيش بأكلنا ويتبني بهدمنا".

وشدد الرئيس السيسى على أن الوعي المنقوص والمزيف هو العدو الحقيقي، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التحدي هو بناء الوعي.

وأشار الرئيس إلى أهمية التعرف على الصورة الكلية للواقع الذي يعيشه المصريون، قائلا:"إذا كنا مهتمين بحفظ البلد وحمايتها يجب أن ندرك الصورة الكلية للواقع الذي نعيشه، نسمع كلام كثير مترتب لكن لما نتكلم عن التنفيذ نلاقى المواضيع بعيدة عن هذا الكلام".

وتابع: "دوما أقول إن أحداث 2011 (ثورة 25 يناير) علاج خاطئ لتشخيص خاطئ".

 

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