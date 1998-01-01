وفد من الكنيست يستغل اجتماع دولي من أجل الجنود "الأسرى" لدى "حماس"

القدس/سما/

يشارك وفد من الكنيست الإسرائيلي في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي، الذي يمثل برلمانات 176 دولة من جميع أنحاء العالم.

أوضحت القناة السابعة العبرية، مساء الخميس، أن الوفد الإسرائيلي سيحث دول الاتحاد للضغط على حركة "حماس"، من أجل عودة الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الوفد يتكون من عضو الكنيست، نحمان شاي، من حزب "المعسكر الصهيوني"، إلى جانب العضو الآخر، شاران هيشل من حزب الليكود (الحزب الحاكم).

وأوضحت القناة العبرية أن الوفد سيضع بندا طارئا يدعو إلى مطالبة حماس بإعطاء معلومات عن مصير الضابط، هدار غولدين، والجندي أورون شاؤول، اللذان قتلا على يد "حماس"، في الأول من أغسطس/ آب عام 2014، وأيضاً الإسرائيليين المدنيين، إبراهام منغيستو، من أصل إثيوبي، وهشام السيد، من أصل عربي.