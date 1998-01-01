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بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

الخميس 11 أكتوبر 2018 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟



القدس/سما/

حمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" كامل المسؤولية عن بناء نفق يربط بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي تم اكتشافه وتدميره اليوم، متوعدا بمواصلة رصد الأنفاق وتدميرها.

قال نتنياهو في مستهل جلسة عقدها، مساء اليوم الإثنين، حزب الليكود الذي يترأسه، إن "من يحاول إيذاءنا سنؤذيه بقوة، ونحن نطور تكنولوجيا ريادية، واليوم دمرنا نفقا، ونحمل حركة حماس مسؤولية ذلك".

وأضاف أن "المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق كل حكومة، تتمثل في الحفاظ على أمن مواطنيها وأن إسرائيل ستستهدف كل من يحاول إيذاءها".

من جانبه هنّأ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الجيش الإسرائيل وقيادته الجنوبية، على تنفيذ مهمة تدمير النفق المكتشف على أكمل وجه.

وقال "تنفيذ المهمة جاء نتيجة قدرة عملياتية رفيعة المستوى وطفرة تكنولوجية نوعية تسمح لنا بالتعامل مع خطر الأنفاق بشكل أفضل بكثير".

وأضاف ليبرمان "أعتقد أن الرسالة واضحة للجميع، "لن نتحمل أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية، وأشدد على أن التفجير تم في أرضنا"، واعتبر أن هذا النفق "يشكل انتهاكا فاضحا للسيادة ولكافة الأعراف المتبعة بين المجتمعات والدول وبين منظمات تحترم أنفسها".

واعتبر ليبرمان أنه على الرغم من المصالحة الفلسطينية "فإن الحادث يثبت أن قطاع غزة لا يزال مملكة الإرهاب، وبالنسبة لنا لا شك أن حركة "حماس" هي المسؤولة كونها تتحكم بقطاع غزة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، بوقت سابق من اليوم، بتفجير نفق كان يمتد من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من جهة الحدود الشرقية الجنوبية.

واعتبر الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي، النفق "خرق فاضح للسيادة الإسرائيلية، وحمّل حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة المسؤولية الكاملة".

وأسفر تدمير النفق عن مقتل فلسطيني وإصابة 9 أحدهم حالته خطيرة يجري علاجهم بمستشفى شهداء الأقصى في 

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