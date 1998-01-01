جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المتابعة العليا" تحذر من تصعيد الملاحقات السياسية والمحاكمات الجائرة

الخميس 11 أكتوبر 2018 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



 أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية، اليوم الخميس، في الناصرة، على وقوفها إلى جانب جميع الملاحقين سياسياً، ويمثلون أمام المحاكم ويقبعون في المعتقلات.

وحذر اللجنة من الهجمة السلطوية المتصاعدة على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة، لغرض تجريم العمل السياسي، والنضال ضد السياسات الرسمية، العنصرية والحربية.

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بياناً حول النشاطات والأحداث بين اجتماعين، مع طرح البرامج المستقبلية وتوقف كلياً عند إحياء الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، والإضراب العام، موجهاً التحية باسم لجنة المتابعة لتفاعل جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني مع الإضراب ونشاطات إحياء الذكرى.

كما بركة وجه التحية لقرية جت ومجلسها المحلي، لاحتضانها النشاط المركزي في إحياء الذكرى.

وقال إنه ظهرت نقاشات حول الاضراب العام، ولكن هذا لم يكن إضراباً عادياً، بما يحمله من رسالة، وشموليته لشعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن قرارات المتابعة تصدر عن اجتماعاتها، والتنسيق بين مركباتها، مضيفاً أنه قد نفهم وجود تباينات في الرأي، ووجهات النظر، وهذا أمر مشروع، ولكن جرى في الأسابيع الأخيرة تحرك غير مسبوق، في محاولة لخلق البلبلة، وتعميم أخبار كاذبة بشأن اضراب المدارس، وأصابع السلطة الحاكمة كانت واضحة في هذه المؤامرة.

وقدم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، وعضو لجنة المتابعة الرفيق محمد كناعنة، بيانين حول آخر المستجدات بشأن الملاحقات السياسية، مثل اعتقالات ومحاكمات، وأيضاً تحرير أسرى.

كما وقدم منصور دهامشة بيانا حول عمل لجنة دستور المتابعة، وما تم التوصل اليه من ترتيبات، لبلورة الاقتراحات، وطرحها على الهيئات المخولة في لجنة المتابعة.

وأكدت اللجنة على وقوفها التام، إلى جانب كل معتقلي الرأي والملاحقين السياسيين، وتواصل تصديها لحملات القمع، محاولات كبت النضال وترهيب الجماهير، ومن بينهم الشيخ رائد صلاح الذي يقبع في حبس منزلي مشدد جائر، ويمثل لمحاكمة قمعية جائرة، والشيخ صيّاح الطوري، شيخ العراقيب، الذي من المفترض أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 16 تشرين الأول، حكماً جائراً بالسجن لعشرة أشهر، ورجا إغبارية، الذي يمثل لمحاكمة جائرة، ويوم الاثنين، ستكون جلسة أخرى لمحاكمته، في حيفا، والناشط يحيى سوطري من الناصرة، الي بدأ قبل أيام قضاء حكم بالسجن لـ 17 شهرا.

كما وحذرت من محاولات الائتلاف الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، الانتهاء من سن قوانين عنصرية وقمعية، أخرى الانتخابات البرلمانية، التي بدأت تلوح في الأفق، لغرض تحقيق مكاسب سياسية أكثر بيد اليمين الاستيطاني المتطرف وبشكل خاص، القانون الذي يهدف الى كبت الحريات في شبكات التواصل، وقانون حظر أذان المساجد الذي يواصل نتنياهو الضغط لتمريره.

وتابعت أنها تواصل كفاحها ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، على المستوى المحلين والمستويين الفلسطيني العام والعالمي.

ودعت إلى تنسيق أفضل، في ما يتعلق بالعمل على المستوى الدولي والعربي.

ووجهت اللجنة التحية لمدينة قرية كفر قاسم وهي تحيي الذكرى الـ  62لمجزرة القرية، يوم 29 تشرين الأول، والذكرى الـ 70 لمجزرة عيلبون يوم 30 تشرين الأول.

كما جددت قرارها بإقامة هيئة وطنية لحماية الاوقاف الاسلامية والمسيحية الأمر الذي تحول الى إلحاح يستدعي الشروع في إقامة الهيئة في الأيام القليلة القادمة.

أخبار ذات صلة

لجنة المتابعة العليا: الاثنين اضراب عام دعما للأسرى في معركتهم البطولية

مواجهات- ارشيف

الهيئة العليا: الجمعة السابعة "جمعة الاعداد والنذير"

الخان الاحمر - ارشيف

"العليا الاسرائيلية" تقرر إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس

مسيرة العودة

الهيئة العليا لمسيرة العودة تدعو للمشاركة في جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى"

وثيقة حماس

" سما " تنشر وثيقة حماس السياسية الجديدة

مشير المصري وقادة حماس

حماس: نمتلك عدة خيارات لفتح "الأبواب المغلقة"وندير المعركة السياسية بكل حكمة

الأكثر قراءة اليوم

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

"بتوجيهات" من الشيخ تميم .. قطر تتبرع بـ 150 مليون دولار لغزة

قيادي في حماس : جهود أممية وتركية و عربية لتخفيف أزمات غزة

نتنياهو يهاجم اوردوغان ويصفه بالديكتاتور و هذا ما قاله ..

وزير بالكابينت الإسرائيلي : الوقود القطري سيطفئ نار غزة

الاستخبارات الأميركية كانت على علم باعتقال خاشقجي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

بعد اكتشاف نفق جديد للمقاومة.. نتنياهو يوجه رسالة حادة لحماس.. ماذا حملت؟

نيكولا ي ميلادينوف

السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

خاشقجي وخطيبته

ترامب : نحن نقترب من معرفة ما جرى لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون

نابلس : اصابة جندي اسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن قرب حاجز حوارة وفرار المنفذ

نفق

صور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط نفق "متشعب" لحماس وسط قطاع غزة