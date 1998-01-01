"المتابعة العليا" تحذر من تصعيد الملاحقات السياسية والمحاكمات الجائرة

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية، اليوم الخميس، في الناصرة، على وقوفها إلى جانب جميع الملاحقين سياسياً، ويمثلون أمام المحاكم ويقبعون في المعتقلات.

وحذر اللجنة من الهجمة السلطوية المتصاعدة على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة، لغرض تجريم العمل السياسي، والنضال ضد السياسات الرسمية، العنصرية والحربية.

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بياناً حول النشاطات والأحداث بين اجتماعين، مع طرح البرامج المستقبلية وتوقف كلياً عند إحياء الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، والإضراب العام، موجهاً التحية باسم لجنة المتابعة لتفاعل جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني مع الإضراب ونشاطات إحياء الذكرى.

كما بركة وجه التحية لقرية جت ومجلسها المحلي، لاحتضانها النشاط المركزي في إحياء الذكرى.

وقال إنه ظهرت نقاشات حول الاضراب العام، ولكن هذا لم يكن إضراباً عادياً، بما يحمله من رسالة، وشموليته لشعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن قرارات المتابعة تصدر عن اجتماعاتها، والتنسيق بين مركباتها، مضيفاً أنه قد نفهم وجود تباينات في الرأي، ووجهات النظر، وهذا أمر مشروع، ولكن جرى في الأسابيع الأخيرة تحرك غير مسبوق، في محاولة لخلق البلبلة، وتعميم أخبار كاذبة بشأن اضراب المدارس، وأصابع السلطة الحاكمة كانت واضحة في هذه المؤامرة.

وقدم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، وعضو لجنة المتابعة الرفيق محمد كناعنة، بيانين حول آخر المستجدات بشأن الملاحقات السياسية، مثل اعتقالات ومحاكمات، وأيضاً تحرير أسرى.

كما وقدم منصور دهامشة بيانا حول عمل لجنة دستور المتابعة، وما تم التوصل اليه من ترتيبات، لبلورة الاقتراحات، وطرحها على الهيئات المخولة في لجنة المتابعة.

وأكدت اللجنة على وقوفها التام، إلى جانب كل معتقلي الرأي والملاحقين السياسيين، وتواصل تصديها لحملات القمع، محاولات كبت النضال وترهيب الجماهير، ومن بينهم الشيخ رائد صلاح الذي يقبع في حبس منزلي مشدد جائر، ويمثل لمحاكمة قمعية جائرة، والشيخ صيّاح الطوري، شيخ العراقيب، الذي من المفترض أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 16 تشرين الأول، حكماً جائراً بالسجن لعشرة أشهر، ورجا إغبارية، الذي يمثل لمحاكمة جائرة، ويوم الاثنين، ستكون جلسة أخرى لمحاكمته، في حيفا، والناشط يحيى سوطري من الناصرة، الي بدأ قبل أيام قضاء حكم بالسجن لـ 17 شهرا.

كما وحذرت من محاولات الائتلاف الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، الانتهاء من سن قوانين عنصرية وقمعية، أخرى الانتخابات البرلمانية، التي بدأت تلوح في الأفق، لغرض تحقيق مكاسب سياسية أكثر بيد اليمين الاستيطاني المتطرف وبشكل خاص، القانون الذي يهدف الى كبت الحريات في شبكات التواصل، وقانون حظر أذان المساجد الذي يواصل نتنياهو الضغط لتمريره.

وتابعت أنها تواصل كفاحها ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، على المستوى المحلين والمستويين الفلسطيني العام والعالمي.

ودعت إلى تنسيق أفضل، في ما يتعلق بالعمل على المستوى الدولي والعربي.

ووجهت اللجنة التحية لمدينة قرية كفر قاسم وهي تحيي الذكرى الـ 62لمجزرة القرية، يوم 29 تشرين الأول، والذكرى الـ 70 لمجزرة عيلبون يوم 30 تشرين الأول.

كما جددت قرارها بإقامة هيئة وطنية لحماية الاوقاف الاسلامية والمسيحية الأمر الذي تحول الى إلحاح يستدعي الشروع في إقامة الهيئة في الأيام القليلة القادمة.