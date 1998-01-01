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الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف

الخميس 11 أكتوبر 2018 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف



رام الله/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف (64 عامًا) من سجون “عوفر”.

وأمضى يوسف في اعتقاله الأخير عشرة أشهر في الحبس الإداري، ليبلغ مجموع اعتقالاته في سجون الاحتلال 23 عامًا.

ويعاني يوسف من أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والدوخة وأمراض أخرى.

والنائب يوسف من قرية الجانية غربي رام الله ويسكن في بلدة بيتونيا.

ويعتبر يوسف أبرز قيادي في حركة حماس على مستوى الضفة الغربية المحتلة، وتوالت الاعتقالات بحقه بعد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006 عن محافظة رام الله، إذ إنه لم يقض عاما كاملا خارج السجن.

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