السلطة تبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان ميلادينوف شخص غير مرغوب فيه لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير احمد مجدلاني انه تم ابلاغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش بان المبعوث الخاص للامم المتحدة نيكولاي ملايدنوف لم يعد مقبولا لدى دولة فلسطين .

واوضح مجدلاني ان ذلك ياتي بسبب تجاوز دوره كمبعوث لعميلة السلام وبسبب تجاوز دوره بلعب ادوار تمس الامن القومي الفسطيني ووحدة شعبنا والسعي لعقد اتفاقات ما بين حركة حماس وحكومة الاحتلال.

في سياق اخر قال مجدلاني إن اغلاق الولايات المتحدة الامريكية لمكتب المنظمة في واشنطن يعدينا الى ما قبل عام 1988 قبل بدء الحوار الاميركي الفلسطيني الرسمي والعلاقات الاميركية الفلسطينية التي توجت بفتح مكتب المنظمة في واشنطن.

واضاف مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ،ان اغلاق مكتب المنظمة دليل واضح على الاجراءات الاميركية احادية الجانب تجاه فرض الرؤية والمشروع التصفوي الاميركي بما يسمى صفقة القرن، مشيرا الى انه ليس الاجراء الاول الذي تتخذه واشنطن ضد القيادة والشعب الفلسطيني وانما الاجراء الحادي عشر، مبينا ان هذه الاجراءات تفقد الولايات المتحدة دورها في عملية السلام.

وتابع مجدلاني ان اجراءات اغلاق مكتب المنظمة تمت بهدوء ولكن القيادة الفلسطينية تنظر الى ما يترتب على ذلك من زاوية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين فلسطين والولايات المتحدة الاميركية. وبشان الترتيبات التي ستتخد لتوفير الحماية لابناء الجالية الفلسطينية قال مجدلاني انه تم ترتيب هذه الاجراءات بشكل سريع بحيث سيكون هناك رعاية لشؤون القنصلية في مكتب الجامعة العربية في واشنطن وان كل الخدمات التي كانت تقدمها القنصلية ستقدمها بعثة دولة فلسطين في واشنطن وتقدم من قبل موظفين فلسطينيين في مقر بعثة الجامعة العربية هناك .