مطالبات لعقد الكابينت واتخاذ قرارات “قاسية” بعد عملية الطعن قرب نابلس

القدس/سما/

دعا وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، لاتخاذ اجراءات صارمة ضد عائلات منفذ العمليات في الضفة الغربية.

وتأتي دعوة الوزير التي نشرها في تغريدة على موقع “تويتر”، بعد ساعات من عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني جنوب نابلس، وأسفرت عن إصابة جندي ومستوطنة بجروح، كما أصيب الشاب المنفذ بجروح ونجح في الفرار.

وتواصل إسرائيل البحث عن شاب فلسطيني آخر نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة “بركان” شمال الضفة الغربية قبل أسبوع، وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجروح.

ودعا الوزير اريئيل الكابينت إلى اتخاذ الخطوات “الصائبة”، من هدم للمنازل وبعاد عائلات منفذي العمليات، قائلا: يجب علينا الرد بقسوة”.

وقال الوزير في تغريدته:” علينا أن نستعيد الردع على الفور، من أجل وقف حمام الدوم اليهودي”.

كما دعا الوزير الإسرائيلي إلى سحب جميع “التسهيلات” و”الجوائز” التي تتلقاها عائلات منفذي العمليات فورا.

ويخشى الجيش الإسرائيلي من تجدد موجة عمليات في الضفة الغربية، في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة “بركان” والتي نحج منفذها في الافلات من قبضة الأمن الإسرائيلي على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز “الشاباك” والجيش للعثور عليه، بما في ذلك اعتقال أفراد عائلته في قرية شويكة في طولكرم.