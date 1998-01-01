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CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي

الخميس 11 أكتوبر 2018 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
CNN تكشف تفاصيل اتصال ابن سلمان مع كوشنر بشأن خاشقجي



واشنطن / وكالات /

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الخميس، ما أسمته "تفاصيل" الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.


ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن "ابن سلمان هو من بادر بنفسه بالاتصال لأجل التحدث مع كوشنر، بعدما بدأ اللوم يتجه ناحيته وناحية الديوان الملكي في قضية اختفاء خاشقجي، بعد دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر"، مؤكدا أن "الاتصالات كانت صريحة، وأن الولايات المتحدة تواصل السير على حبل مشدود في هذا الملف".


وأوضح المصدر أن "ابن سلمان اتصل تحديدا بكوشنر، لأنه نقطة رئيسية للتواصل مع البيت الأبيض، لأجل نفي الاتهامات"، مضيفا أن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون انضم لاحقا للمكالمة، وبعدها أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو حديثه مع ابن سلمان، موضحا أنه لن يكون قادرا على الالتفاف حولهم".


وأعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن كوشنر وبولتون وبومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي للحصول على معلومات بشأن قضية خاشقجي.

#خاشقجي #ابن سلمان #كوشنير

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