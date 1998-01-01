الاردن: تعديل وزاري في حكومة الرزاز بدمج 7 حقائب وزارية وتعيين 7 وزراء

وكالات/سما/

أجرى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اليوم الخميس أول تعديل على حكومته شمل تعيين 7 وزراء جدد ودمج 7 حقائب وزارية، واستحداث حقيبة جديدة.في حين بقيت حقيبة الخارجية والاعلام والداخلية كما هي .

وجاء التعديل الوزاري متوقعا بعد انتقادات تعرضت لها الحكومة بسبب ضمها وزراء سابقين من حكومة الملقي المقالة واعلان الرزاز عزمه على تخفيض الانفاق الحكومي بدمج عدد من الوزارات.

وكان وزراء حكومة الرزاز قدموا استقالاتهم امس الاربعاء تمهيدا للتعديل .

وأدى الوزراء اليمين الدستورية بعد صدور إرادة ملكية بالموافقة على التعديل، الذي تضمن: بسام التلهوني، وزيرا للعدل، عزمي المحافظة، وزيرا للتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، غازي الزبن وزيرا للصحة، فلاح العموش، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، محمد أبو رمان، وزيرا للثقافة والشباب، إبراهيم شحاحدة، وزيرا للزراعة والبيئة، رائد أبو السعود، وزيرا للمياه والري، وبسمة إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية.مجد شويكة، التي تولت وزارة تطوير القطاع العام قبل التعديل، عينت وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.

وقدم وزراء في حكومة عمر الرزاز الأربعاء استقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزاري: وزير العدل عوض أبو جراد، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، ووزير البيئة نايف الفايز، ووزير الزراعة خالد حنيفات، ووزير التعليم العالي عادل الطويسي، ووزير الأشغال يحيى الكسبي، ووزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالة لطوف، ووزيرة الثقافة بسمة النسور، ووزير الشباب مكرم القيسي، ووزير الصحة محمود الشياب، ووزير المياه منير عويس.

وهذا هو التعديل الاول الذي اجراه رئيس الوزراء الاردني على حكومته ، التي تشكلت في حزيران الماضي خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت على وقع الاحتجاجات الشعبية ضد قانون ضريبة الدخل .

وجاء التعديل في اطار سعي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لخفض الانفاق الحكومي من خلال تقليص عدد الوزراء ودمج 7 حقائب وزارية .