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ترامب : نحن نقترب من معرفة ما جرى لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون

الخميس 11 أكتوبر 2018 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : نحن نقترب من معرفة ما جرى لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من "معرفة ما جرى لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون" مشددا أن القضية "سابقة سيئة لا يمكن أن نسمح بها".

وأوضح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أنه ينظر لقضية خاشقجي ببالغ الجدية ورغم أنها لا تتعلق بمواطن أمريكي لكن هذا غير مهم خاصة أنه صحفي.

وأضاف: "خاشقجي حتما دخل القنصلية وحتما لم يخرج منها" لافتا إلى العمل مع تركيا والسعودية لحل المسألة.

وتابع: "إذا تبين ضلوع السعودية في اختفاء أو قتل خاشقجي فإنه سيكون أمرا فظيعا للغاية".


وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن مشاركة محققين أمريكيين في قضية خاشقجي.

وأوضح "عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي خاشقجي"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "أمريكيين يشاركون في التحقيقات".

وقال ترامب: "إننا حازمون جدا، ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث".

#ترامب #خاشقجي #تركيا

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