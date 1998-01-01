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198 شهيدا بينهم 37 طفلا منذ آذار في غزة

الخميس 11 أكتوبر 2018 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
198 شهيدا بينهم 37 طفلا منذ آذار في غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جّراء اعتداء قوات من الجيش الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، بلغ 198 شهيدا، بينهم 37 طفلا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية" أن عدد الجرحى وصل إلى 22 ألف و267 جريحاً.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الذكور من الشهداء بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإناث منهم حوالي 2.5%.

وبحسب الوزارة، فإن نسبة الشهداء الأطفال من إجمالي عدد الشهداء قد بلغت حوالي 18.7%، فيما بلغت نسبة الشباب منهم 75.7%.

وفيما يتعلق بالإصابات، ذكرت الوزارة أن نسبة الإصابة بالرصاص الحي بلغت 46.3% ، فيما وصلت نسبة الإصابة بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط إلى 3.9%، وأما الإصابات بقنابل الغاز فقد بلغت حوالي 16.2%.

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