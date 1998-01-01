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جيش الاحتلال سيشرع ببناء الجزء العلوي من الجدار مع غزة

الخميس 11 أكتوبر 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال سيشرع ببناء الجزء العلوي من الجدار مع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الاسرائيلية عن إكمال بناء 22 كيلو متر من الجدار الحاجز التحت أرضي المضاد للأنفاق على الحدود مع قطاع غزة .

ووفقا للتقديرات فإن الوزارة ستكمل بناء مسافة 30 كم من الجدار  مع انتهاء عام 2018 ، حيث يدور الحديث عن جدار بلغت تكلفته مليارات الشواقل ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائه في نهاية عام 2019 على حدود قطاع غزة التي يصل طولها إلى 60 كم .

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الجيش بأنها قد أكملت مؤخرا بناء 12 كيلو متر من الجدار الحدودي الجديد على الحدود اللبنانية الذي سيحول دون وقوع عمليات اختراق وتسلل من الأراضي اللبنانية نحو الاراضي الاسرائيلية .

ووفقا لموقع واللا العبري فإن الحديث يدور عن جدار مانع أشرفت على تنفيذه إدارة الحدود وخطوط التماس التابعة لوزارة الجيش ، حيث سيصل ارتفاع هذا الجدار إلى 9 أمتار ، كما أنه سيتكون من الباطون والأسلاك الشائكة .

هذا وستشرع الوزارة خلال الأشهر المقبلة في بناء الجزء العلوي من الجدار الحاجز على الحدود مع قطاع غزة ، والذي سيكون على غرار الجدار القائم على الحدود الاسرائيلية مع مصر .

وقد انتهت الوزارة مؤخرا أيضا من بناء جدار حدودي مرتفع على الحدود الأردنية من مطار تمناع حتى البحر الأحمر .

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