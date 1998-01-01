لواء المظليين يستعد للانتشار على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أنهى لواء المظليين سلسلة من التدريبات التي حاكت سيناريوهات قتالية متعددة ، استعدادا للانتشار على الحدود مع قطاع غزة خلال الأيام المقبلة .

ووفقا لموقع روتر العبري فإن لواء المظليين سينتشر على الحدود مع قطاع غزة ليحل مكان جنود لواء جفعاتي الذي كان منتشرا على الحدود مع قطاع غزة خلال الأشهر الماضية .

ومن جانبه فقد أوضح قائد قاعدة التدريبات القيادية في المنطقة الجنوبية قائلا " كل الوحدات العسكرية التي تأتي للانتشار على حدود قيادة المنطقة الجنوبية سواء كان على الحدود المصرية أو حدود قطاع غزة يجب أن تخضع للتدريبات التمهيدية في القاعدة قبل الانتشار العملياتي .

وقد تدرب جنود لواء المظلين على سيناريوهات عديدة بما في ذلك مواجهة أعمال الشغب الدائرة على الحدود مع قطاع غزة في إطار مسيرات العودة .